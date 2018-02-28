Россиянин испытал стыд и унижение на Олимпиаде

Российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд признался, что испытал негативные эмоции во время выступлений на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.

«Я не мог себе представить, что этот допинговый скандал так сильно меня затронет, и я ошибался. Не было былого запала к играм. Что было — стыд, унижение и чувство изгоя. Я никогда не соглашусь с наказанием, вынесенным Международным олимпийским комитетом (МОК). Они атаковали только тех, благодаря кому игры живы, — атлетов», — написал Уайлд.

Ранее 28 февраля МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России, хотя два дня назад организация отказалась это делать из-за двух положительных допинг-проб, взятых у отечественных спортсменов, выступавших на Олимпиаде.

Сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх-2018. В Пхенчхан отправились только спортсмены, получившие приглашение от МОК. Им запретили использовать национальные символы и присвоили особый статус «Олимпийских атлетов из России».

На Играх-2018 Уайлд остался без медалей. В Сочи сноубордист стал двукратным олимпийским чемпионом.

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