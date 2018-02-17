Получивший травму олимпиец Олюнин показал ногу после операции

Российский сноубордист Николай Олюнин, получивший травму во время соревнований на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, опубликовал в Instagram-аккаунте фото ноги после операции.

Спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку. «Вас бесконечное количество, благодаря вам я пытаюсь подниматься снова и снова. Любите своих родных, ведь только они в трудную минуту всегда рядом. Сломал кость в трех местах и мениск», — написал Олюнин.

15 февраля сноубордист не сумел выйти в финал сноуборд-кросса из-за падения. 26-летний спортсмен покинул соревнования на носилках. В результате падения он сломал ногу.

Олюнин является серебряным призером Олимпиады в Сочи.

Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.

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