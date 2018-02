Получивший травму олимпиец Олюнин показал ногу после операции

Всем спасибо за поддержку . Вас бесконечное количество , благодаря вам я пытаюсь подниматься снова и снова . Любите своих родных , ведь только они в трудную минуту всегда рядом . Сломал кость в 3 местах и мениск .

A post shared by Посол Universiade 2019 (@nikolay_olyunin) on Feb 16, 2018 at 4:01pm PST