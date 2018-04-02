Замечен надвигающийся на Австралию «шторм-зомби»

Специалисты НАСА зафиксировали повышение активности тропического циклона у берегов австралийского штата Квинсленд. На сайте агентства указывается, что 26 марта циклон ослабел, но затем он «возродился».

Снимки шторма были получены с помощью 22-полосного радиометра VIIRS, установленного на американском метеорологическом спутнике Suomi NPP. В результате наблюдений выяснилось, что скорость ветра в центре шторма достигает 20,8 метра в секунду и он движется на юг со скоростью 6 километров в час. Циклон находится на расстоянии 325 километров от города Таунсвилл.

«Тропический циклон, как ожидается, продолжит медленно двигаться на юг, медленно усиливаясь, — говорится в сообщении австралийского бюро метеорологии. — Ожидается, что циклон не пересечет побережье Квинсленда, но может приблизиться достаточно близко, чтобы нанести значительные повреждения».

В течение недели с 26 марта шторм постепенно ослабевал в зоне низкого давления, однако затем усилился теплыми водами Кораллового моря и вновь превратился в тропический циклон.

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