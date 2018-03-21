Пара британцев полетала в поднятом ураганом убежище и выжила

Двое туристов из Великобритании пролетели двести метров в контейнере во время урагана и сумели выжить. Об инциденте рассказало издание Daily Mail.

Шарлотта Бэйнбридж и ее парень Эдд Хьюэт путешествовали по Фолклендским островам с палаткой. В один из дней их настиг шторм. Они решили укрыться в попавшемся на пути грузовом контейнере, весившем около тонны, но сильный ветер подхватил и его и несколько раз перевернул.

«Я помню, как мое тело билось о стены, а затем я потеряла сознание», — рассказала Бэйнбридж. В какой-то момент их выбросило из убежища, однако Хьюэтту пришлось снова поместить туда свою девушку, чтобы укрыть от дождя. Она серьезно пострадала: ей сломало ребра, они проткнули легкие и вызвали внутреннее кровотечение.

Ее спутник прошел около восьми километров в полной темноте до ближайшей деревни. Из-за шума ветра ее жители не слышали стука британца, и ему пришлось выломать дверь. В итоге они вызвали спасателей и за девушкой прилетел вертолет, доставивший ее в больницу.

Спустя шесть недель Бэйнбридж почувствовала улучшения и смогла вернуться в Великобританию. Тем не менее, ей предстоит долгий период восстановления перед выходом на работу.

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