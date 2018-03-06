Ураган выкопал из песка доисторический лес

mirror.co.uk

В Великобритании ураган раскидал песок, под которым скрывался доисторический лес. На происшествие обратило внимание издание Mirror.

Окаменевший лес, росший семь тысяч лет назад, находится у портового города Хартлпул в графстве Норт-Йоркшир на севере страны. После урагана пни и срубленные бревна оказались отчетливо видны на клочке земли площадью примерно 400 квадратных метров. Оставшаяся часть находится под водой.

Спасатель на воде Гэри Во (Garry Waugh), всю жизнь проживший в Хартлпуле, объяснил, что последний раз видел лес еще школьником на экскурсии около 40 лет назад.

Доисторический лес в Хартлпуле был обнаружен в 1871 году. Помимо окаменевших деревьев, там найдены кости оленей и кабанов, а также древние приспособления для охоты. Геологи датируют находку мезолитическим периодом — на территории Европы он длился до пятого тысячелетия до нашей эры.

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