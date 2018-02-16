Из экскрементов извлекли ДНК вымершей птицы-гиганта

Группа исследователей из Австралии и Новой Зеландии извлекли ДНК из древнего навоза, оставленного вымершей птицей моа. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Ученые собрали копролиты — окаменелые экскременты — четырех птиц, в том числе вымерших моа и совиного попугая какапо, который находится под угрозой исчезновения. Возраст ископаемых достигал 124-1557 лет. Анализ образцов выявил, что птицы употребляли в пищу грибы, которые находились в симбиотических взаимоотношениях с корневой системой южного бука. Грибы распространяли споры, что позволяло буковым лесам восстанавливаться после холодных периодов.

Моа — отряд крупных бескрылых птиц, обитавших в Новой Зеландии. Некоторые виды достигали гигантских размеров, однако были травоядными. Эти птицы вымерли в XVI веке из-за истребления аборигенами маори, однако есть неподтвержденные свидетельства, что некоторые экземпляры дожили до XVIII-XIX веков.

В 2014 году американские ученые возродили древний вирус по его ДНК, сохранившейся в замороженных во льдах фекалиях северных оленей (Rangifer tarandus caribou). Оживленный вирус успешно заразил лабораторное растение Nicotiana benthamiana.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!