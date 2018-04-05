На Украине нашелся танк-мутант

В ролике «Укроборонпрома», в котором демонстрируются возможности бронированной ремонтно-эвакуационной машины «Атлет», задействован необычный танк, созданный из компонентов от другой техники. На это обратил внимание «Вестник Мордовии».

Корпус танка взят от опытной тяжелой боевой машины пехоты БМТ-72, а башня — от Т-72-120. Активно участвующий в демонстрации «Атлет» также не является новой разработкой, его приняли на вооружение еще в 2008 году.

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Издание предполагает, что запечатленный на кадрах танк — это наспех созданный макет для участия в показе «Атлета», поскольку его части не могут нормально взаимодействовать друг с другом. Так, большая ниша башни при развороте ствола орудия вперед перекрывает люки отсека для размещения десанта в корпусе, а у командирского люка удалена дистанционно управляемая зенитная установка.

Оба «донора» создавались на рубеже 1990-х — 2000-х годов. БМТ-72, разработанная на базе танка Т-72, получила удлиненную на один каток ходовую часть, благодаря чему в средней части удалось создать десантное отделение с тремя люками сверху в крыше корпуса. Несмотря на широкую рекламу, заказов на производство машины не было.

Т-72-120 — модернизированный вариант Т-72, предлагавшийся на экспорт для стран НАТО. Машину оснастили 120-миллиметровой пушкой, а в задней части башни установили нишу с автоматом заряжания на 22 снаряда. Танк демонстрировался на выставке в Абу-Даби в 1999 году, но, как пишет «Вестник Мордовии», в итоге он никого не заинтересовал.

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