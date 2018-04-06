Детей из Волоколамска отправили лечиться и учиться

Власти Подмосковья отправили детей из Волоколамска в санатории. Об этом сообщила министр образования региона Марина Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, таким предложением воспользовались 1104 человека. «Там у них все, что касается образовательного процесса, налажено полностью», — заверила министр. Также Захарова уточнила, что в Волоколамском районе не было переноса каникул: эти сроки каждая школа устанавливает самостоятельно.

Жители Волоколамска требуют у местных властей ликвидировать полигон «Ядрово». В городе несколько недель идут акции протеста, на их фоне в отставку был отправлен глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.

В марте несколько десятков детей из разных школ города попали в больницы с отравлением неизвестным газом. Как сообщали представители министерства здравоохранения Подмосковья, основные жалобы — тошнота и головокружение.

В начале апреля губернатор заявил, что на всех действующих в регионе мусорных полигонах проводится активная работа по дегазации и сбору фильтрата. Воробьев подчеркнул, что «зловоние и бардак» должны уйти в прошлое.

Новая часть полигона «Ядрово» должна открыться 14 апреля. Она будет принимать по 600 тысяч тонн мусора в год.

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