Российским спортсменам позволили принимать запрещенные препараты

22 российских спортсмена получили разрешение на прием запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов для терапии. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал радиостанции, что всего с запросами о терапевтических исключениях в 2017 году обратились 98 отечественных спортсменов. «33 передано на рассмотрение в Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD). Остальные не были переданы. Из них одобрено 22 обращения и отказано по 10. На рассмотрении — одно», — добавил Ганус.

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Глава подчеркнул, что пока РУСАДА «находится в несоответствии» требованиям WADA, работу с просьбами россиян ведет UKAD. По словам Гануса, выводы британцев совпадают с мнением комитета по терапевтическим исключениям РУСАДА.

WADA выдает терапевтические исключения спортсменам в том случае, если запрещенному препарату при лечении нет альтернативы, а также в случаях, когда без него здоровью спортсмена будет причинен ущерб.

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