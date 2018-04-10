Сотни человек захотели спасти стаффордширского терьера-убийцу

В Германии сотни тысяч человек выступили против усыпления убившего хозяина стаффордширского терьера, а сотни выразили желание забрать пса себе. Об этом сообщает издание The Guardian.

Терьер по кличке Чико загрыз хозяина и его мать, живших в городе Ганновер земля Нижняя Саксония, в начале апреля. По словам соседей, собака всегда вела себя агрессивно. Ее хозяин, 27-летний Лиридон К., содержал животное в клетке и изредка выпускал в наморднике. Как сообщается, животное приобрела его мать из страха перед бывшим мужем, севшим в тюрьму за попытку убить ее топором, и поощряла его агрессию.

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Власти изначально приняли решение усыпить ее, однако в защиту Чико появилась петиция, которую подписали 250 тысяч человек. Пресс-секретарь городских властей Удо Мюллер (Udo Möller) отметил, что правительство готово прислушаться к горожанам, так как признает, что собаку следовало забрать у нерадивого хозяина ранее, прислушавшись к жалобам соседей. «Мы ищем место, куда бы могли отправить терьера, чтобы там он не представлял угрозу для общества», — добавил он.

Тем не менее, исполнительный директор ганноверской ассоциации по защите животных Хейко Шварцфельд (Heiko Schwarzfeld) отметил, что на содержание пса в приюте потребуются деньги. В ответ на это сотни немцев выразили желание забрать Чико домой. Также несколько человек попытались ворваться в ветеринарную клинику и спасти животное.

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