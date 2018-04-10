Названы регионы с самой высокой смертностью

Самый высокий показатель смертности в России — в Псковской области, самый низкий — в Ингушетии. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения за 2017 год, сообщают во вторник, 10 апреля, «Известия».

В пятерку регионов с высокой смертностью, кроме Псковской (17,4 случая на тысячу человек), попали также Новгородская (17,1), Тверская (16,9), Тульская (16,5) и Ивановская (15,8) области.

В топ-5 субъектов с низкой смертностью, помимо Ингушетии (3,2 случая на тысячу человек), вошли Чечня (4,6), Ямало-Ненецкий автономный округ (4,9), Дагестан (5,1) и ХМАО-Югра (6,2).

В среднем по стране этот показатель уменьшился на 3,9 процента — до 12,4 случая на тысячу человек. Всего в России в прошлом году умерло 1,8 миллиона человек, что на 63,6 тысячи меньше, чем годом ранее.

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