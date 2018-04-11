Суд разберется с делом бывшего банкира на 37 миллиардов рублей

Следователи передали в суд уголовное дело бывшего совладельца «Анталбанка» Магомеда Мухиева, ущерб от деятельности которого превысил 37 миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба столичного управления СК.

Банкир и семеро фигурантов дела обвиняются в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве и присвоении денежных средств. Второй совладелец «Анталбанка» Михаил Янчук и еще 12 соучастников объявлены в международный и федеральный розыск.

По версии следствия, преступное сообщество в 2014-2015 годах через девять подконтрольных банков привлекали деньги граждан во вклады под завышенные проценты, используя агрессивную политику. Для операций использовались банки «Лада-Кредит», «Анталбанк», «НСТ-Банк», «Доверие, Равноправие и Сотрудничество», «Межрегионбанк», «Региональный Банк Сбережений», «Содружество», «Гринфилдбанк» и «Максимум». Впоследствии средства клиентов похищались путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами.

Следователи установили и арестовали имущество обвиняемых, в том числе за пределами России: недвижимость, автомобили, предметы роскоши, яхта на общую сумму более одного миллиарда рублей.

Бывший президент «Анталбанка» Магомед Мухиев арестован в феврале 2016 года. Его сняли с арендованного самолета, на котором он пытался вылететь за границу.

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Анталбанка» в сентябре 2015 года в связи с неудовлетворительным качеством активов и высокорискованной политикой его администрации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!