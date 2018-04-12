Топ-менеджеры уложили средства банков в «золотые парашюты»

В России участились случаи вывода средств со счетов компаний под видом «золотых парашютов» или через выходное пособие увольняющихся сотрудников. Об этом в четверг, 12 апреля, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о случаях, когда компании переводят крупные суммы сотрудникам с назначением платежа «выплата компенсации при увольнении», рассказал собеседник издания из банка топ-50. В компании готовы даже предоставить документ, подтверждающий уплату НДФЛ в размере 13 процентов. Это небольшая плата за вывод средств, на черном рынке расценки за такую услугу выше, отметила член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгения Корчаго.

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При этом банки должны самостоятельно определять сомнительность операций. В разбирательствах по делу разные суды могут занимать противоположные позиции. В пример издание приводит разбирательство Локо-банка с «Химоптторгом». Кредитная организация заблокировала перевод одного миллиона рублей уволившемуся гендиректору, объяснив это тем, что с данного расчетного счета никогда ранее не выплачивали зарплату, а налоговая нагрузка у организации минимальна. Но суд занял сторону «Химоптторга».

В споре Сбербанка с налоговыми органами суд принял другое решение. Финансовая организация перевела зарплатный платеж со счета, заблокированного из-за неуплаты налогов.

«Банкам необходимо индивидуально разбирать каждый факт выплаты “золотого парашюта”, оценивая его реальность. И компаниям, которые планируют совершить подобную выплату, необходимо заранее озаботиться подготовкой документов, подтверждающих реальность операции», — полагает Корчаго.

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