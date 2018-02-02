Имущество осужденного в России водочного короля нашли на острове Мэн

Банк ВТБ получил информацию о вероятном нахождении имущества Сабадаша на острове Мэн. Это владение Британии в Ирландском море, славится старейшим парламентом в мире и является одним из крупнейших офшоров Европы, сообщает «Фонтанка».

Данная информация была рассмотрена Мещанским районный судом Москвы. Запрос на остров Мэн рассекретил конечного бенефициара двух бизнес-джетов Gulfstream G550 и Gulfstream G200 стоимостью по 30 миллионов долларов. По решению суда острова они были арестованы.

«Мы приветствуем это решение и в ближайшее время намерены инициировать процесс признания решения Мещанского суда на острове Мэн. Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств всеми доступными методами в соответствии с законодательством, в том числе за счет реализации арестованного имущества должника», — заявили «Фонтанке.ру» в пресс-службе ВТБ.

Издание отмечает, что часть похищенных денег осужденный в России предприниматель, прятал в офшорах. В частности,

на судебном процессе по хищению денег банка «Таврический» связям бывшего сенатора с Сейшельскими островами был посвящен целый раздел. Считалось, кредиты, оформляемые на близкие Сабадашу фирмы, частично выводились за рубеж.

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В октябре 2017 года Сабадаш был приговорен к семи годам колонии и штрафу за мошенническое хищение средств банка «Таврический» и вывод их за рубеж. Двумя годами ранее, в 2015-м он был осужден за незаконное возмещение НДС.

В 2016 году банк ВТБ подал иск к предпринимателю о взыскании более 7 миллионов евро. Сабадаш выступал поручителем по кредитам, выданным его комбинату «Выборгская целлюлоза» в 2007-2010 годах. К 2014 году платежи приостановились, Сабадаша арестовали по обвинению в незаконном возмещении НДС.

С 2003 по 2006 год Сабадаш являлся членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа, в 1990-е был известен как «водочный король» Санкт-Петербурга, контролировавший значительные объемы торговли крепким спиртным на северо-западе. Основным активом бизнесмена был холдинг «Ливиз» — один из крупнейших в России производителей алкогольной продукции.

