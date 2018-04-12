В Москве появился новый бренд женской обуви

На третьем этаже ЦУМа в Москве появился бренд женской обуви Sanayi 313. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По информации бренда, вдохновленная образом жизни обитателей средиземноморского побережья коллекция весна-лето 2018 представлена в синих оттенках и дополнена элементами цвета темного золота. Туфли и сумки изготовлены из мягкого атласа, льна, хлопкового полотна и редких материалов с орнаментом и изображением ракушек.

Кроме того, в рамках новой серии Sanayi 313 использовал фирменный прием — трехмерные вышивки и округлые полупрозрачные детали из силикона. Некоторые модели украшены монетами, сплетенными из рафии и закрепленными французскими узелками.

Из обуви, кроме повседневных шлепанцев и тапочек, в коллекцию вошли босоножки Randa с квадратным каблуком и объемным цветком на носке. В качестве аксессуаров предлагаются квадратные и прямоугольные плетеные сумки на плечо и атласная сумка-мешок со шнурками и золотистыми кисточками.