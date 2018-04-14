В WADA попросили больше денег для расследования допинга в российском спорте

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд посчитала кризисной ситуацию с российским спортом. Ее слова приводит Inside the Games.

Хеллеланд предложила провести «аудит российского допингового кризиса». Она утверждает, что сломанная и запутанная реакция на допинговый кризис в России пошатнула уверенность общественности в том, что WADA готово, хочет и может защищать чистых спортсменов от допинга. По ее мнению, органы государственной власти должны значительно увеличить ежегодные финансовые вливания в WADA.

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«В частности, если похожие кризисные ситуации постоянно возникают перед крупными турнирами, то является ли эффективным способом сохранить общественное доверие путем исключение из соревнований в ожидании выявления фактов, что спортсмены выходят из полностью коррумпированной системы?» — заявила вице-президент.

13 апреля журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт предупредил о новой информации по допингу в России. По его словам, российские спортсмены сдали девять тысяч положительных допинг-проб и их ожидает огромное количество санкций.

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