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Матч российского чемпионата открыл медведь

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FC-Angusht / YouTube

Матч 27-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между пятигорским «Машуком-КМВ» и «Ангуштом» из Назрани открыл медведь по кличке Тима. Видео опубликовано на Youtube-канале FC-Angusht.

Перед игрой ПФЛ, третьего по силе футбольного турнира в России, к трибунам вывели дрессированного медведя в наморднике, который сел на задние лапы и несколько раз похлопал. Диктор стадиона пошутил, что Тима будет открывать матчи предстоящего чемпионата мира в России.

Встреча завершилась победой Ангушта со счетом 3:0.

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