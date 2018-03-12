Бывший игрок сборной Англии по футболу оплевал 14-летнюю девочку

mirror.co.uk The Mirror

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии по футболу Джейми Каррагер плюнул в сторону болельщика «Манчестер Юнайтед» и его дочери. Видео инцидента публикует The Mirror.

Болельщик «Манчестер Юнайтед» заметил за рулем движущегося параллельно автомобиля бывшего футболиста «Ливерпуля». Мужчина окликнул знаменитость, после чего принялся его дразнить, напоминая о результате субботнего матча между «красными дьяволами» и «Ливерпулем» (встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу футболистов «Юнайтед»). В ответ на провокацию Каррагер опустил стекло и плюнул в водителя. Как утверждает пострадавший, бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии угодил прямо в его 14-летнюю дочь, из-за чего девочка заплакала.

Представители телекомпании Sky Sports, где Каррагер работает футбольным экспертом, охарактеризовали поступок как неприемлемый. Каррагер уже принес извинения девочке по телефону.

Защитник провел всю свою игровую карьеру в «Ливерпуле». За 17 лет в составе мерсисайдцев он провел 700 матчей. За сборную Англии Каррагер провел 38 матчей.

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