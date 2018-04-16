Ремонт президентских самолетов разочаровал российские власти

Генпрокуратура проверила, как выполняются работы по ремонту самолетов летного отряда «Россия», предназначенных для перевозки первых лиц государства, и осталась недовольна, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, нарекания со стороны надзорного ведомства в адрес Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) связаны с затягиванием сроков, недостаточным контролем, а также с тем, что работы начинались еще до подписания госконтракта.

Отмечается, что доклад Генпрокуратуры с итогами проверки уже был рассмотрен в правительстве, однако каких-либо кадровых перестановок или иных административных мер решили не принимать.

Для устранения возникших проблем ОАК предлагает перейти на обслуживание самолетов специального летного отряда по контрактам жизненного цикла — это позволит вести все работы планово, как в случае с военной техникой Минобороны.

В ноябре 2017 года сообщалось, что вылет принадлежащего отряду «Россия» Ту-204, который должен был доставить российскую делегацию из Москвы в Сочи на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пришлось отменить из-за обнаруженной неисправности.

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