Школьница-отличница пожарила крабовое мясо на Вечном огне

В городе Тара Омской области две школьницы транслировали в Instagram, как они жарят крабовое мясо на Вечном огне, пишет ngs55.ru в понедельник, 16 апреля.

«Одна из них отличница, активистка, в школе висит на доске почета. Поговорили с ней — она ничего не осознает, не понимает и никак не объясняет. Это самое страшное. Мама ее не может с ней справиться. Отец уезжает на вахты», — сообщили изданию в районной администрации, отметив, что этой девочке 12 лет, она учится в седьмом классе.

О второй участнице трансляции пока нет информации, беседа с ней состоится в понедельник. Глава Тарского района написал по факту произошедшего заявление в полицию. Он подчеркнул, что среди родственников жаривших крабовое мясо девочек были фронтовики.

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