Россия сменит посла в Сирии

Россия в ближайшее время сменит посла в Сирии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники. По данным собеседников газеты, на место Александра Кинщака придет глава российской дипмиссии в Объединенных Арабских Эмиратах Александр Ефимов.

Кинщак, которому 56 лет, возглавит департамент Ближнего Востока и Северной Африки. На этом посту он сменит Сергея Вершинина, которого в марте назначили заместителем министра иностранных дел.

О смене посла в Сирии также сообщила «Фонтанка.ру». По информации издания, отставку Кинщака инициировал глава МИД Сергей Лавров. Указ президента о назначении нового посла должен быть подписан к майским праздникам 2018 года.

Кинщак занимает должность посла в Сирии с декабря 2014 года. На дипломатической службе он находится с 1988 года. За это время работал советником-посланником посольства России в Ираке, возглавлял дипмиссию в качестве временного поверенного. Также был замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки, а с 2008-го по 2013-й — послом в Кувейте.

59-летний Ефимов был назначен послом в ОАЭ в апреле 2013 года. До этого работал замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России, ранее — советником-посланником российского посольства в Иордании. На дипломатической службе с 1980 года.

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