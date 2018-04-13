В Москву вернулся посол ЕС

В Россию вернулся посол Евросоюза Маркус Эдерер, сообщает ТАСС.

Эдерер приступил к работе 13 апреля.

Его отозвали в Брюссель для консультаций в конце марта после того, как Великобритания, США и еще почти 30 стран выслали дипломатов и России. Такие действия стали реакцией на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери 4 марта. Лондон винит в случившемся Россию, Москва отрицает свою причастность к произошедшему.

Организация по запрещению химического оружия 12 апреля опубликовала доклад, в котором подтвердила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом. Название токсина в документе не упоминается. В Лондоне уверены, что результаты экспертизы подтверждают версию британского правительства, что это был газ «Новичок», который якобы разработан в России.

В начале апреля сообщалось, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованное для отравления вещество имеет российское происхождение.

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