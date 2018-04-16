Трамп посчитал высланных дипломатов и в ярости накричал на помощников

Президент США Дональд Трамп пришел в ярость, узнав число высланных из России американских дипломатов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в администрации Белого дома.

Собеседник издания рассказал, что американский лидер пришел в бешенство и принялся орать на своих помощников, когда понял, что Франция и Германия выслали всего по четыре дипломата, а США вернули в Россию 60 человек. «Был мат. Очень много мата», — отметил собеседник издания.

Недовольство Трампа вызвало то, что в итоге Вашингтон принял самые жесткие меры в отношении Москвы, хотя президент вовсе не собирался этого делать. Как пишет издание, он рассчитывал выслать столько же сотрудников российской дипмиссии, сколько выслало каждое европейское государство по отдельности. «Мы вышлем столько же, сколько и они [европейские страны]. Не будем брать на себя главенствующую роль», — говорил он, когда принималось решение.

Однако в администрации его слова расценили иначе и на следующий день объявили об отзыве 60 дипломатов, что почти в три раза превышает число высланных Великобританией сотрудников российского представительства.

Отношения России и западных стран серьезно ухудшились после того, как стало известно об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил в произошедшем Москву. Российские власти свою причастность к произошедшему отрицают.

После инцидента Великобритания объявила о высылке из России 23 своих дипломатов. К мерам присоединился ряд других европейских стран и США. Россия ответила симметричными мерами.

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