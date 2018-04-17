Посетителям «Зимней вишни» помешали спастись горючие токсины

Во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» пути эвакуации были отрезаны из-за токсичных веществ. Об этом рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, сообщает РИА Новости.

«Через пять минут и четыре секунды с момента возгорания в сухом бассейне ТЦ "Зимняя вишня" все пути эвакуации были блокированы продуктами термического разложения: высокотоксичным, с хлористым водородом», — отметил представитель МЧС.

Ранее Еникеев сообщал, что на самостоятельную эвакуацию с четвертого этажа у людей было не более пяти минут. Посетители могли выйти из здания в два раза быстрее, если бы там работали сигнализация, системы оповещения, дымоудаления, автоматического пожаротушения и эвакуационные выходы.

Торговый центр загорелся 25 марта. Погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Согласно результатам экспертизы, пожар произошел из-за короткого замыкания, вызванного протечкой в крыше здания.

По делу арестованы восемь человек. Владелец «Зимней вишни» знал о неполадках в системе пожарной безопасности как минимум в течение двух лет.

По информации Следственного комитета, с 2016 года некие высокопоставленные чиновники не давали пожарным инспекторам проверять ТЦ.

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