На эвакуацию из «Зимней вишни» у посетителей было пять минут

Посетители кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», находившиеся на четвертом этаже здания, могли выйти самостоятельно только в течение первых пяти минут после начала пожара. Об этом ТАСС рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

«Предварительные расчеты показали, что у посетителей четвертого этажа для самостоятельной эвакуации при неработающих системах противопожарной защиты было всего пять минут и четыре секунды», — уточнил Еникеев. Именно за это время весь четвертый этаж заполнился едким дымом, выяснили эксперты МЧС в ходе моделирования ситуации.

Согласно выводам спасателей, посетители кинотеатра могли покинуть здание, если бы там работали сигнализация, система оповещения, дымоудаления, автоматического пожаротушения и эвакуационные выходы. «Только в этом случае все они бы спокойно вышли за две минуты 25 секунд, до того как все выходы были блокированы опасными факторами пожара», — добавил собеседник агентства.

Торговый центр загорелся днем 25 марта. Погибли 41 ребенок и 23 взрослых. Основная версия следствия — неисправность проводки, в МЧС не исключили поджог. По делу арестованы восемь человек, в том числе начальник пожарного звена Сергей Генин.

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