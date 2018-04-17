Российские военные опровергли сообщения об обстреле сирийской авиабазы

Информация об обстреле сирийской авиабазы Шайрат не соответствует действительности. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил осведомленный российский источник.

«Аэродром работает в плановом режиме. Никаких атак этой ночью не было. Средства противовоздушной обороны, прикрывающие аэродром, этой ночью не работали», — сказал он.

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Ранее 17 апреля государственное телевидение Сирии сообщило, что силы ПВО отразили ракетную атаку на авиабазу правительственных войск в провинции Хомс. Уточнялось, что все снаряды были сбиты при подлете, жертв и разрушений не было.

США заявили о своей непричастности в этому, также появилась версия об атаке со стороны Израиля.

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