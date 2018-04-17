США открестились от обстрела сирийской авиабазы

Соединенные Штаты в настоящее время не проводят никаких военных операций в сирийской провинции Хомс. Об этом агентству ТАСС сообщил официальный представитель Министерства обороны США Эрик Пахон.

«Никакой американской военной активности в этом районе на данный момент нет», — заявил он, добавив, что Пентагон не обладает подробной информацией по обстрелу авиабазы Шайрат.

В свою очередь, источник в вооруженных силах Сирии заявил новостному порталу Al-Masdar, что к этому инциденту причастны ВВС Израиля. Позднее телеканал Al-Mayadeen сообщил, что жертв и разрушений в результате обстрела нет.

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Ранее 17 апреля государственное телевидение Сирии сообщило, что сирийская ПВО отразила ракетную атаку на авиабазу Шайрат в провинции Хомс. Все снаряды были сбиты при подлете.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по территории Сирии. Их целями были объекты, якобы задействованные в производстве химического оружия.

В апреле 2017 года США выпустили 58 крылатых ракет по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. По данным Вашингтона, именно с этой площадки взлетали самолеты, которые якобы нанесли удар химическим оружием по Хан-Шейхуну.

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