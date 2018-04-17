Мэй объяснилась перед парламентом по поводу удара по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объяснилась перед парламентом по поводу военного вмешательства в Сирии. Об этом сообщает Euronews.

По ее словам, удар не был попыткой угодить Соединенным Штатам. «Мы не следовали по указке США, а защищали национальные интересы. Мы не должны допустить, чтобы применение химоружия считалось нормой», — сказала она.

Глава правительства добавила, что действия не были согласованы с парламентом из-за необходимости быстро принять решение. «Правительство имеет право поступать по своему усмотрению, а к парламенту обращаться позднее», — отметила Мэй.

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Ранее лидер британской парламентской оппозиции, лейборист Джереми Корбин раскритиковал решение премьер-министра нанести удар по Сирии вместе с США и Францией и потребовал представить его юридическое обоснование. Он также заявлял, что Мэй должна отчитываться перед парламентом своей страны, а не перед Вашингтоном, передавало его слова РИА Новости.

Совместная операция трех западных государств прошла ночью 14 апреля. Согласно данным Пентагона, по объектам в Сирии было выпущено в общей сложности 105 крылатых ракет, все они достигли цели. В Генеральном штабе ВС России заявили, что было запущено 103 ракеты, 71 перехватили средства сирийской ПВО.

Поводом для удара по Сирии послужило сообщение о применении химического оружия в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте. Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. ОЗХО эту информацию пока не подтвердила. Российская сторона вслед за официальным Дамаском называет подобные обвинения провокацией.

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