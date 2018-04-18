Назван новый соперник Головкина за чемпионский титул

Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) Геннадий Головкин проведет поединок с боксером Ванесом Мартиросяном. Об этом сообщает Boxingnewsonline.

По информации издания, бой пройдет в StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США). WBC и WBA разрешили провести поединок в качестве титульного, однако IBF грозится лишить спортсмена чемпионского звания, пишет ESPN.

Головкин 5 мая должен был провести бой-реванш с мексиканцем Саулем Альваресом. Однако в начале марта стало известно, что допинг-проба мексиканца дала положительный результат на кленбутерол.

31-летний Мартиросян — американский боксер армянского происхождения. На профессиональном ринге спортсмен провел 40 боев — одержал 36 побед, потерпел три поражения, один поединок закончился вничью. В активе казахстанского боксера 37 побед, из которых 33 — нокаутом, и одна ничья.

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