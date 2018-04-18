Госдеп США оценил протесты в Армении

Государственный департамент США отреагировал на протесты в Армении, связанные с назначением бывшего президента страны Сержа Саргсяна на должность премьер-министра. Заявление американского внешнеполитического ведомства размещено на странице посольства США в Армении в Facebook в среду, 18 апреля.

«Мы заметили, что в Ереване и других городах Армении проходит большое количество акций протеста. Тысячи граждан вышли на улицы, чтобы реализовать свое право на свободное волеизъявление и мирные собрания. Мы внимательно следим за продолжающимися акциями протеста в центре Еревана и других городах Армении», — говорится в заявлении.

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«Нас обнадеживает ответственное и уважительное поведение подавляющего большинства протестующих и полиции в течение нескольких последних дней. Однако мы обеспокоены сообщениями о периодических столкновениях между полицией и протестующими, в ходе которых пострадали люди», — подчеркнули в Госдепе и призвали обе стороны к сдержанности и недопущению эскалации ситуации.

На улицах Еревана и Гюмри продолжаются акции протеста оппозиции, которые возглавляет лидер партии «Гражданский договор», депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян. В среду протестующие ненадолго заблокировали подступы к резиденции премьер-министра Армении на проспекте Баграмяна, а также устроили шествие по улицам Еревана.

17 апреля Пашинян объявил о создании в стране революционного комитета, который, по задумке оппозиционера, должен привести движение к победе. «В Ереване нет улиц и площадей, которые не наши. Этим мы уже победили», — сказал он.

За несколько часов до этого депутаты Национального собрания Армении проголосовали за назначение Саргсяна на пост премьер-министра. Согласно поправкам в конституцию страны, принятым в декабре 2015 года, с 2018-го премьер-министр Армении становится фактическим главой государства. С 2008 по 2018 год Саргсян был президентом Армении. После него должность занял Армен Саркисян, который, согласно тем же поправкам, получает представительские функции. В отличие от президента, который теперь может занимать свой пост не более одного семилетнего срока, премьер-министр может избираться неограниченное количество раз.

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