Путин поздравил Саргсяна с назначением на пост премьера Армении

Владимир Путин позвонил Сержу Саргсяну и поздравил его с назначением на пост премьер-министра Армении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В ходе разговора стороны подчеркнули важность дальнейшего развития союзнического партнерства и сотрудничества по всем направлениям.

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До этого Путин направил Саргсяну телеграмму, в которой выразил «заинтересованность в тесной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня».

17 апреля бывший президент Армении Серж Саргсян был избран премьер-министром страны. На специальном заседании Национального собрания Армении 77 депутатов парламента проголосовали за назначение Саргсяна, 17 проголосовали против. Всего на заседании присутствовали 94 депутата, Саргсяну требовалось получить 53 голоса для избрания.

В Ереване 16 и 17 апреля проходят массовые акции протеста из-за назначения Саргсяна на должность премьер-министра. В столице заблокированы здания государственных органов, по всему городу происходят стычки оппозиционеров с полицией. Акции возглавляет лидер партии «Гражданский договор», депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян. В 18:30 по местному времени (17:30 мск) на площади Республики в центре Еревана состоится очередной митинг. «Я надеюсь, что наш митинг станет самым многолюдным за всю историю республики», — сказал Пашинян. Утром 17 апреля он объявил о начале «бархатной революции» в стране.

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