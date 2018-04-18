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Главу корпорации по производству оружия будущего избили топором и ограбили

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Борис Обносов

Грабители напали на подмосковный дом генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова и, угрожая ему топором, забрали деньги и драгоценности. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

«16 апреля трое подозреваемых в масках проникли на территорию частного дома, расположенного на Колхозной площади в городе Королев, связали проживающего в постройке на участке помощника по дому и забрали у него топор и ключи от коттеджа», — сказал он.

По его словам, после этого грабители вошли в дом Обносова и, ударив хозяина обухом топора по лицу, связали его и супругу скотчем и веревками. «Угрожая топором и ножом, подозреваемые потребовали от пострадавших деньги и драгоценности. Супруга Обносова рассказала грабителям, где лежат ценности, забрав которые, подозреваемые скрылись», — сообщил источник.

Материальный ущерб составил 7,4 миллиона рублей.

Представители КТРВ инцидент не комментируют.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» — ведущий российский разработчик и производитель тактического ракетного вооружения. Головная организация по разработке гиперзвукового оружия. Совет директоров корпорации возглавляет бывший спикер Госдумы Борис Грызлов.

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