В России приняли на вооружение еще один истребитель

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Су-30СМ

Многоцелевой истребитель Су-30СМ принят на вооружение ВВС России. Об этом сообщается в февральском номере газеты машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Топорова (входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение»), пишет военный блог bmpd.

В публикации от имени гендиректора бюро Николая Гусева говорится, что истребитель принят на вооружение распоряжением президента России от 12 января этого года. На сайте Кремля и официальном портале правовой информации соответствующих документов обнаружить не удалось.

Су-30СМ оснащены двумя разработками «Вымпела» — изделием 170-1 (ракета класса «воздух — воздух» средней дальности) и устройствами выброса пассивных помех УВ-30МКР.

Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ (серийный модернизированный), производимый на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут», разработан на базе экспортного самолета Су-30МКМ, который в свою очередь является версией истребителя Су-30МКИ, созданного по заказу Индии. Первый полет Су-30СМ состоялся в 2012 году, в 2015-м эти самолеты вошли в состав российской авиагруппировки в Сирии.

Помимо России, истребители семейства Су-30 состоят на вооружении в десяти странах мира. Экспортная цена одной такой машины достигает 50 миллионов долларов.

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