Взломщики отправились грабить фабрику конопли и нарвались на бабушку с арбалетом

В Великобритании пожилая женщина подстрелила взломщика с мачете из арбалета. Об этом сообщает Metro.

Жительница города Данстэбл, графство Бедфордшир, Анжи Рис (Anji Rhys) раньше занималась тайским боксом, также она хранила арбалет на стене, чтобы защитить семью в непредвиденных ситуациях. По данным издания, 49-летней женщине пришлось противостоять людям в масках: они решили, что в доме находится фабрика по выращиванию конопли.

«Я услышала треск и увидела, как в дом забежали двое в масках. Один держал молоток, другой — мачете. Я выстрелила во второго из арбалета», — рассказала Рис.

В ответ он порезал ей руку. Рис попыталась выкинуть арбалет из окна, чтобы поднять тревогу, но он запутался в занавесках. Однако в этот момент проснувшийся сожитель женщины помог ей расправиться с грабителями. В итоге их задержали, а Рис оказали медицинскую помощь.

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Британка объяснила, что хранит арбалет дома, так как считает себя выживальщиком, то есть готовится ко всем возможным катастрофам. Женщина отметила, что тренируется в стрельбе из него во дворе и может попасть в центр мишени на расстоянии 40 метров.

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