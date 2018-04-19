Британка заплатила за банан больше 80 тысяч рублей

Бобби Гордон из Шервуда (Великобритания) заплатила 930 фунтов (80,404 рубля) за один банан из онлайн-магазина Asda. Об этом сообщает BBC.

По словам Гордон, изначально фрукт стоил 11 пенни (около 10 рублей). О том, что она заплатила за него гораздо больше, покупательница узнала, когда получила квитанцию. Банк заблокировал ее кредитную карту из-за покупки стоимостью более тысячи фунтов стерлингов, посчитав, что женщина стала жертвой мошенников.

«Я сказала своему семилетнему сыну, что он должен насладиться каждым кусочком этого банана», — прокомментировала ситуацию Бобби Гордон. Она также добавила, что не ожидала такой «банановой драмы».

Представитель Asda сообщил, что произошел сбой и извинился за причиненные покупателям неудобства.

«Наши бананы превосходны, но они не стоят так много. Очевидно, что в системе произошел бой», — отметили в супермаркете.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!