Президент Сирии отказался от французского ордена

Башар Асад вернул властям Франции Большой крест ордена Почетного легиона. Об этом в своем Twitter сообщила канцелярия президента Сирии.

«Решение о возвращении ордена принято в ответ на участие Франции 14 апреля в тройственной агрессии против Сирии на стороне Соединенных Штатов и Великобритании», — утверждают в администрации Асада.

Материалы по теме Весь в папочку Асад предал Россию и жестоко убил тысячи сирийцев. Сынок пока учится

Большой крест — высшая награда Французской Республики со времен Наполеона — была передана в представляющее интересы Франции посольство Румынии в Дамаске.

Башар Асад получил эту награду из рук президента Франции Жака Ширака во время визита в Париж в 2001 году.

США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума — последнем неподконтрольном силам Асада населенном пункте в Восточной Гуте. Дамаск отверг данное обвинение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!