Северная и Южная Корея созвонились

Между Северной и Южной Кореей установлена прямая линия телефонной связи. Первый разговор между представителями стран прошел 20 апреля, передает агентство «Ренхап».

Общение Сеула и Пхеньяна длилось несколько минут. Представители двух государств поговорили о погоде и оценили качество связи, которое, как пишет агентство, было очень хорошим.

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Канал связи между двумя странами установлен в преддверии межкорейского саммита, который пройдет 27 апреля в «Доме мира» в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе двух государств.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын 10 апреля заявил о предстоящей встрече с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

В феврале Ким Чен Ын передал через свою сестру передал президенту Южной Кореи устное приглашение в Пхеньян.

В мае должна состояться встреча главы КНДР с президентом США Дональдом Трампом.

С начала года отношения между странами заметно потеплели. На прошедшей в феврале Олимпиаде в Пхенчхане представители двух стран прошли под единым флагом. Также была сформирована единая женская хоккейная команда.

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