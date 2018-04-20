Найдено средство омоложения сердца и сосудов

Ученые Колорадского университета в Боулдере (США) выяснили, что митохондриальные антиоксиданты способствуют омоложению кровеносных сосудов на 15-20 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 20 пожилых людей в возрасте 60-79 лет, половина которых принимала плацебо, а другие — дозу MitoQ, равную 20 миллиграммам в день. Последний представляет собой антиоксидантный препарат, действие которого нацелено на митохондрии. Это вещество представляет собой модифицированный кофермент Q или убихинон, который в природной форме синтезируется самой клеткой и принимает участие в дыхательной цепи переноса электронов, а также обладает антиоксидантными свойствами, то есть препятствует образованию потенциально опасных активных форм кислорода.

Через шесть недель после начала приема препарата участники прошли обследование кровеносной системы. Ученые определили состояние эндотелия — слоя клеток, выстилающих внутреннюю поверхность артерий. Оказалось, что прием MitoQ способствовал улучшению функционирования сосудов на 42 процента, что эквивалентно их омоложению на 15-20 лет. Риск сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 13 процентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!