Получивший российское гражданство украинский гимнаст объяснился

Украинский гимнаст Олег Степко, в прошлом выступавший за Азербайджан и получивший российское гражданство, объяснил свой поступок. Его слова приводит ТАСС.

«Если бы я остался в Азербайджане или вернулся обратно на Украину, то уже закончил бы со спортом. Но я этого не хочу, в гимнастике уже 20 лет и намерен развиваться дальше. Но спорт — это спорт, появится возможность попадать здесь — буду стараться показывать результат», — сказал спортсмен.

Степко признался, что знает о том, что многие негативно реагируют на его решение, но призвал не верить слухам. «Об истинных причинах перехода я буду говорить только тогда, когда покажу за Россию какой-то результат. Никто не знает, почему я уехал с Украины и что расстался с ребятами и федерацией без всяких конфликтов», — подытожил он.

24-летний уроженец Запорожья — участник двух Олимпиад. В 2012 году в Лондоне он выступал под флагом Украины, в 2016-м в Рио-де-Жанейро — Азербайджана. В 2013-м в составе сборной Украины стал чемпионом Европы в упражнении на брусьях, в 2015-м завоевал для Азербайджана бронзу чемпионата мира в той же дисциплине.

В 2017 году Степко выразил намерение переехать в Россию и в настоящий момент тренируется в Новосибирске. В марте 2018-го он получил российское гражданство.

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