Украинский спортсмен стал выступать за Россию

Украинский гимнаст Олег Степко стал гражданином России и выступит на чемпионате страны в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

«Процесс оформления гражданства завершен, он принес присягу гражданина России. Он уже является гражданином Российской Федерации, получение паспорта — формальность, это произойдет сегодня или завтра. Ближайшие планы — выступление на чемпионате России в Казани. Задач на турнир нет», — рассказал личный тренер спортсмена Владимир Кочнев.

Степко является участником Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро. В 2012 году 24-летний гимнаст выступал за Украину, в 2016-м — за Азербайджан. В 2013 году, выступая за сборную Украины, спортсмен завоевал золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях, в 2015-м стал бронзовым призером чемпионата мира на этом же снаряде в составе команды Азербайджана.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Казани с 16 по 22 апреля.

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