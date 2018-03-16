Выступающим в России украинским атлетам откажут в финансировании

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что украинские биатлонисты, желающие выступать на территории России, не получат финансовую поддержку от государства. Его слова приводит Xsport.ua

«Мы не будем финансировать членов национальной сборной, которые хотят выступать в России. Я не буду подписывать приказы про их участие. Эти соревнования в РФ не будут включены в единый соревновательный план. Они не будут приносить звания и не будут официальными», — заявил Жданов.

По словам министра, решение стало болезненным для некоторых спортсменов. «Они должны понимать ситуацию в стране. Но вот так вот мягко им рекомендовано. Но если они поедут, то будем разбираться. Но если они и поедут, то не за государственные средства. И это не будут члены национальной сборной», — отметил он.

13 марта Украина временно отказалась от участия в любых спортивных соревнованиях на территории России. Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак заявил, что для снятия бойкота необходимо, чтобы «общая политическая ситуация улучшилась», а «атмосфера перестала накаляться».

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