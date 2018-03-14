Украинский премьер поблагодарил спортсменов за бойкот соревнований в России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал решение Минспорта и глав спортивных федераций страны о запрете поездок на соревнования в Россию. Об этом в Facebook написал глава украинского министерства спорта Игорь Жданов.

«Проинформировал правительство о решении Федераций биатлона США, Канады и Чехии бойкотировать этап Кубка мира. Доложил о встрече с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком и общем решении не посещать эти соревнования, а также о запрете министерства спорта на участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории России», — рассказал министр спорта.

Жданов отметил, что премьер-министр Гройсман выразил поддержку в этом вопросе. «Все министры в этом единодушны. Спасибо спортсменам, что приняли правильное решение. Пока Россия будет оставаться страной-агрессором, весь мир будет всё больше реагировать подобным образом», — передал слова премьера Жданов.

13 марта Украина временно отказалась от участия в любых спортивных соревнованиях на территории России. Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак заявил, что для снятия бойкота необходимо, чтобы «общая политическая ситуация улучшилась», а «атмосфера перестала накаляться».

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