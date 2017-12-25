Российского футболиста захотели отправить в сборную Украины

Виталий Самойлов — отец полузащитника «Пари Сен-Жермен» Максима Самойлова выразил надежду, что его сын будет выступать за сборную Украины. Об этом он написал в Facebook-аккаунте.

«Я украинец, бывшая жена русская, ФФУ (Федерация футбола Украины — прим. «Ленты.ру») должна этим заниматься, а я помогу чем смогу! — заявил мужчина в комментариях к записи, — Родился он у нас в России, когда я там играл. Пусть ему дальше везет в футбольной сфере. Всегда он болел за "Динамо" Киев!»

Отец футболиста вспомнил, как сын поддерживал украинских фанатов: «Однажды он увидел, что ультрас "Динамо" все сняли с себя футболки и оголили торс, он тоже начал снимать с себя всю одежду! После игры мы ехали в машине он держал флаг "Динамо", пока не приехали домой».

В декабре хавбек Максим Самойлов был вызван в юношескую сборную России для игроков не старше 14 лет. С 2014 года он играет за детскую команду «Пари Сен-Жермен».

Максим родился в 2003 году, когда его отец, Виталий Самойлов, выступал за российский клуб «Сокол». После развода родителей мальчик остался жить в России с матерью.

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