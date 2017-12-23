Кличко прокомментировал отношения между Россией и Украиной

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко выразил уверенность, что отношения между Украиной и Россией скоро улучшатся. Его слова приводит «Трибуна».

«Я убежден в этом. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались в стадии войны. Что один из них напал, а другой был вынужден защищаться. В том, что это время настанет, я не сомневаюсь», — сказал Кличко.

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Кличко завершил карьеру 3 августа. Всего он одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел пять поражений. Впервые украинец стал чемпионом мира в 2000 году. С 2006-го Кличко-младший удерживал мировые титулы, пока не потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри в ноябре 2015 года.

30 августа Кличко издал книгу. Она написана на немецком языке и называется Challenge Management («Управление вызовами»).

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