Боксер Фьюри замерз в плюсовую температуру и укутался в шубу

gypsyking101 / Instagram

Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри остался недоволен погодой в Британии и решил продемонстрировать шубу из шиншиллы за 12 тысяч долларов. Видео появилось в Instagram-аккаунте спортсмена.

«Потому что пришли пи***ц какие холода, поэтому я надел старую шубу из шиншиллы», — заявил Фьюри. На данный момент температура воздуха в Англии составляет плюс два градуса.

Осенью 2015 года Фьюри победил Владимира Кличко единогласным решением судей. После этого боксер на ринг не выходил и лишился всех трех титулов (IBF, WBA и WBO).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!