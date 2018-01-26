Украинский футболист отказался играть в России из-за политики

Нападающий одесского «Черноморца» Алексей Хобленко, на правах аренды выступающий за польский клуб «Лех», рассказал, по какой причине не перешел в российские команды. Слова футболиста приводит Football.ua.

«Были варианты из Польши с правом выкупа, но я выбрал "Лех", так как считаю его очень сильным клубом. Были и варианты из России, но туда я ехать не захотел — прежде всего, из-за политической ситуации», — заявил форвард.

Хобленко отметил, что польская команда заинтересовалась им в течение последних календарных матчей чемпионата Украины: «Они следили за мной, но конкретика прозвучала только после последнего матча с "Зиркой"».

В первой части сезона Украинской футбольной премьер-лиги Хобленко провел 19 матчей и забил восемь голов. До заключения контракта с польским клубом нападающим интересовался махачкалинский «Анжи».

23 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к бойкоту чемпионата мира в России. По его словам, Киев ведет переговоры об этом с федерациями футбола и фанатскими организациями.

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