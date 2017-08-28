Определились победители Кубка России по спортивной гимнастике в отдельных видах

Никита Нагорный, Артур Далалоян, Сергей Ельцов, Никита Игнатьев, Ангелина Мельникова и Мария Харенкова стали победителями Кубка России по спортивной гимнастике в отдельных видах многоборья. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В опорном прыжке все медали достались московским гимнастам. Нагорный и Далалоян набрали по 14,866 балла и стали обладателями золотых наград. Третье место занял Дмитрий Ланкин (14,516 балла).

Представляющий Астрахань Ельцов победил в соревнованиях на параллельных брусьях с результатом 15,000 балла. Вторым стал Далалоян (14,900 балла), третьим — Ланкин (14,766 балла).

Игнатьев, представляющий Ленинск-Кузнецкий, занял первое место в упражнениях на перекладине, набрав 14,333 балла. Серебро у Ельцова (13,900 балла). Третьим стал Нагорный (13,733 балла).

В вольных упражнениях у женщин лучшей стала представительница Ростова-на-Дону Харенкова (14,500 балла), второе место заняла Елена Еремина (Санкт-Петербург) с результатом 14,200 балла, третье — Элеонора Афанасьева (Великий Новгород), набравшая 13,925 балла.

Мельникова, представлявшая Воронеж, одержала победу в соревнованиях на бревне, набрав 14,825 балла. Харенкова стала второй (14,800 балла), а Еремина (14,275 балла) — третьей.

Кубок России по спортивной гимнастике, являвшийся отборочным турниром на чемпионат мира 2017 года, проходил в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта с 23 по 27 августа.

