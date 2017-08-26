Определились победители в многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике

Никита Нагорный, Элеонора Афанасьева, Давид Белявский, Анастасия Ильянкова и Денис Аблязин одержали победы в отдельных видах многоборья на Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

26 августа, в первый день финалов в отдельных видах многоборья, мужчины соревновались в вольных упражнениях, упражнениях на коне и на кольцах. Женщины — в опорном прыжке и разновысоких брусьях.

В вольных упражнениях победил Никита Нагорный (Москва), набравший 15.200 балла. Второе место занял еще один московский спортсмен Артур Далалоян (14.800 балла), третье — Давид Белявский из Екатеринбурга (14.600 балла).

В упражнениях на коне золото у Давида Белявского, который набрал 15.133 балла. Призерами стали Иван Тихонов из Сызрани (13.866 балла) и Никита Нагорный (13.166 балла).

На кольцах Денис Аблязин из Пензы заработал 15.066 очка и поднялся на первую ступень пьедестала. Серебро досталось Никите Игнатьеву (Ленинск-Кузнецкий), набравшему 14.866 балла, бронза у Никиты Нагорного (14.633 балла).

В опорном прыжке у женщин первенствовала Элеонора Афанасьева (Великий Новгород) с результатом 14.275 балла. Второй стала представительница Москвы Виктория Трыкина (14.162 балла), третьей — Ангелина Мельникова из Воронежа (13.637 балла).

На разновысоких брусьях лучший результат у Анастасии Ильянковой (Ленинск-Кузнецкий) — 15.275 балла. На вторую ступень пьедестала поднялась Елена Ерёмина из Санкт-Петербурга (14.975 балла). Тройку призеров замкнула москвичка Ульяна Перебиносова (14.675 балла).

Финалы в опорном прыжке, на брусьях и на перекладине у мужчин, а также в вольных упражнениях и упражнениях на бревне у женщин пройдут 27 августа.

Кубок России по спортивной гимнастике, являющийся отборочным стартом на чемпионат мира 2017, проходит в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта с 23 по 27 августа.