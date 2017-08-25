Гимнастка Мельникова одержала победу в личном многоборье на Кубке России

Гимнастка Ангелина Мельникова одержала победу в личном многоборье на Кубке России в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

Мельникова, представляющая Воронеж, заняла первое место в личном многоборье, набрав в сумме 115.225 балла. Второй, с результатом 114 баллов, стала Елена Еремина из Санкт-Петербурга, бронзовую медаль завоевала Мария Харенкова (Ростов-на-Дону) — 109.6 балла.

Финалы в отдельных видах многоборья у мужчин и женщин состоятся 26 и 27 августа. Кубок России по спортивной гимнастике, являющийся отборочным турниром на чемпионат мира, проходит в Екатеринбурге в ДИВСе с 23 по 27 августа.