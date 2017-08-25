Гимнаст Нагорный рассказал о победе в многоборье на Кубке России

Никита Нагорный, одержавший победу в личном многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике, рассказал о том, как ему удалось выиграть соревнования. Его слова приводит пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

«Соревнования по многоборью проводятся в течение двух дней. В первый день — квалификация, во второй день — финалы. Система оценки такова, что результаты двух дней суммируются и потом выбирают победителя. В первый день Давид Белявский совершил ошибку на коне, и тем самым я выиграл у него половину балла. На второй день он выиграл у меня три десятых, но в общем зачете я у него победил на две десятых балла. И, благодаря результату первого дня, я смог одержать победу», — заявил Нагорный.

Он также поделился планами на мировое первенство: «Самая главная задача на чемпионате мира — собрать идеальную команду, чтобы она выступила и показала самый максимальный результат».

Нагорный одержал победу в личном многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике, набрав 175,3 балла. Второе место занял Давид Белявский, тройку призеров замкнул Никита Игнатьев.

Кубок России по спортивной гимнастике, являющийся отборочным стартом на чемпионат мира-2017, проходит в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта с 23 по 27 августа.